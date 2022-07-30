民進黨桃園市長參選人林智堅30日宣布初步競選架構，除市長鄭文燦擔任主委，立委鄭運鵬和黃世杰分別擔任總幹事和政策召集人，下周開始會推出牛肉，希望用政見、政績正向打選舉，推倒對手的負面選舉文化。鄭文燦說20餘位現任、卸任立委每個人都有角色，在各領域成立後援會，強調桃園隊是一個整體，會以團隊隊形迎接選舉。

林智堅論文門跟球場門爭議持續延燒，他30日參加父親節表揚活動後受訪指出，團隊最期待對手別再打烏賊戰，宣布自己的競選架構已初步完成，由桃園市長鄭文燦擔任競選總部主任委員，立委鄭運鵬出任總幹事，立委黃世杰任政策召集人。

林智堅也提到，前立委黃適卓擔任後援會總會長，前立委李鎮楠和立委湯蕙禎分別是北區和南區的後援會總幹事，希望藉由競選團隊定位和完成競選架構，及早啟動選舉工作，下周開始會推出牛肉政見，希望用政見、政績正向打選舉，推倒對手的負面選舉文化。

鄭文燦也提到，20餘位現任卸任立委都會一一聯繫擔任副主委，分別在每個領域成立後援會，強調每個人都有角色，桃園隊是一個整體，會以團隊隊形迎接選舉。他也指出，目前已有競選辦公室，另外會成立在南北各成立1個總部，正在確定最後地點，會按部就班、步步為營。

鄭文燦說，選舉是要成為改變城市正面力量，雖然自己8年已做很多，留給下屆許多建設基礎都已經完成，但政策也要延續，希望達成無縫接軌，讓桃園再創黃金十年目標。

鄭運鵬說，中央黨部宣布徵召林智堅選桃園市長後，他就喊出自己和林智堅、鄭文燦是「鐵三角」，這是從8年前輔選，到後來桃園、新竹建設，3個人都一起合作過，未來要林智堅順利當選，鐵三角才會更成形，達到「鄭文燦在中央、林智堅在桃園、我在立院」，因此輔選工作要持續，感謝林智堅信賴，讓他出任總幹事，首波會由黨內在桃園先進一起團隊合作，接下來會結合社會力量，下周會以最快時間將黨內幹部架構跟競選主軸和視覺系統跟大家報告。