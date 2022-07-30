新北市藍綠營市長參選人已明朗，先前外傳民眾黨將派立委蔡壁如參選新北市長，蔡壁如先前也曾說，雖然個人意願不高，但仍差一紙軍狀。不過，蔡壁如今參與新北市民眾黨部活動時，被問及是否參選回應「我的戶籍在高雄」，證實不會參戰。
由於民眾黨在新北市有派駐11名市議員參選人，民眾黨是否安排其餘母雞帶小雞。蔡壁如表示，中央有5位立法委員，黨主席和立委都會帶領他們一起選舉，所以沒有母雞和小雞問題，台灣民眾黨第一次參選九合一選舉，全黨上下應該要一起努力。
新北市藍綠營市長參選人已明朗，先前外傳民眾黨將派立委蔡壁如參選新北市長，蔡壁如先前也曾說，雖然個人意願不高，但仍差一紙軍狀。不過，蔡壁如今參與新北市民眾黨部活動時，被問及是否參選回應「我的戶籍在高雄」，證實不會參戰。
由於民眾黨在新北市有派駐11名市議員參選人，民眾黨是否安排其餘母雞帶小雞。蔡壁如表示，中央有5位立法委員，黨主席和立委都會帶領他們一起選舉，所以沒有母雞和小雞問題，台灣民眾黨第一次參選九合一選舉，全黨上下應該要一起努力。
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