林志穎22日發生嚴重自撞車禍，臉部及肩膀多處骨折，知情人士透露手術順利完成，並放入鈦合金進行固定，而這段時間以來，代表出面開記者會的林志穎弟弟林志鑫，凌晨也寫下今年生日願望，吸引大批網友留言獻上祝福。

林志鑫凌晨在臉書引用哥哥林志穎《黎明破曉前》的一段歌詞，只見內容寫道：「疲倦的街燈，破曉前一盞一盞熄滅，我踩緊油門迎著風，整夜都無法闔眼，陽光從地平線開始蔓延，我還留在黑暗的邊緣，太茫然的心，忘記了時間，停格在最後的畫面」，字句似乎在透露連日心情，讓人看了格外不捨。

疲倦的街燈 破曉前一盞一盞熄滅 我踩緊油門 迎著風 整夜都無法闔眼 陽光從地平線開始蔓延 我還留在黑暗的邊緣 太茫然的心 忘記了時間 停格在最後的畫面 要說我在44歲生日有什麼願望 今年的願望很簡單 只祈求二哥能早日康復 家人與朋友都能平安健康 感謝我的太太，一週以來都是一打二的狀態 感謝全家族一週來的守護 😹 由超跑達人林志鑫發佈於 2022年7月29日 星期五

林志鑫透露今天是他44歲生日，至於生日願望相當簡單，就是祈求二哥林志穎能早日康復，家人與朋友都能平安健康，也不忘感謝太太一週以來都是一打二狀態，更感謝全家族一週來的守護 ，立刻吸引大批網友留言祝福：「感謝您和家人一直的付出，相信你們是最棒的兄弟家人」、「小志一定可以度過難關」、「生日快樂，平安健康快樂就是幸福」。

根據《三立新聞網》報導，林志穎手臂骨折處放入鈦合金鋼釘鋼板固定，完全癒合需3個月，由於還有顏面骨折與和腦神經損傷，估計約半年到1年就能恢復不錯行動力，不過林志穎身體狀況仍然無法完整拼湊意外發生經過，必須等到狀況穩定再進行說明，林家人也呼籲外界切勿做不實臆測。