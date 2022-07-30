國泰集團創辦人蔡萬春妻子余鳯嬌過世 家屬低調出殯 12:382022/07/30 中時新聞網 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （取自媒體） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國泰集團創辦人蔡萬春的妻子余鳳嬌過世，已於今（111）年7月28日在台北市立第一殯儀館設奠，並將安奉於桃園市蘆竹萬春園蔡氏家族墓園。 余鳳嬌為蔡萬春的妻子，蔡萬春於1991年病逝，二人生有蔡辰男等子女。 永慶不動產沈瑞吉團隊連續6年年業績破1億 震撼台灣房仲業 鄭文燦批「先感謝、後拆橋」 余律師：提供資料就有著作權？ 《金融》國泰反毒英雄爭霸決賽 明線上開戰 #蔡萬春 #國泰集團 #余鳳嬌 #蔡辰男 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫險慘賠扛不住 2產險去借錢周轉？金管會證實了 21:162022/07/28 財經 偷吃糖被抓包 張鳳書哀嚎：終於體會飢餓 11:162022/07/28 娛樂 友善高齡 國壽奪保險業亞洲獎 04:102022/07/30 金融．稅務 長榮國際 第五度買回長榮航 04:102022/07/30 財經要聞 中柬信託 推柬埔寨不動產投資服務 04:102022/07/29 投資理財 老大做習慣了！一場深夜記者會 讓統一、全聯爭霸白熱化 06:002022/07/30 財經 打造高齡人生的EPS 國泰人壽再獲保險業亞洲獎 04:102022/07/29 財經焦點 馬雲傳放棄螞蟻集團控制權 04:102022/07/29 全球財經 台．北．新．餐．廳－星馬泰印國民美食一站吃飽 台北東區 珍寶南洋小廚換裝再出發 04:102022/07/30 產業特刊 鄭文燦嗆余拆橋 林智堅怨好心被雷親 04:102022/07/30 政治要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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