國泰集團創辦人蔡萬春的妻子余鳳嬌過世，已於今（111）年7月28日在台北市立第一殯儀館設奠，並將安奉於桃園市蘆竹萬春園蔡氏家族墓園。

余鳳嬌為蔡萬春的妻子，蔡萬春於1991年病逝，二人生有蔡辰男等子女。

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