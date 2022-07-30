針對新竹棒球場外野牛棚區域，改善小組決議將增設人工草皮、遮雨棚、觀賽高腳椅。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹棒球場主打全台唯一外野牛棚，但開賽後陸續有球員抱怨，牛棚無室內通道、無廁所，也不方便注意賽況等。市府30日表示，針對外野牛棚區域，將增設人工草皮、遮雨棚、觀賽高腳椅，將由設計單位8月1日提供模擬圖等細節，待味全龍球團及相關單位確認後，將即刻開始施作。

新竹棒球場爆多項缺失引議，市府28日組成「棒球場場地改善小組」，由代理市長陳章賢任召集人，與專家代表赴球場現勘，徹底體檢棒球場，也拍板4大改善方向。

其中，在外野牛棚方面，為因應球員需求，除投手丘、本壘板之外，全面鋪設人工草皮，降低外野觀眾席塵土飛楊；此外，也調整牛棚投手丘紅土硬度，與場內投手丘一致。

牛棚上方也將增設固定式遮雨棚於靠觀眾席側，遮擋午後陽光直射及雨水，同時維持外野球迷良好觀賽視野。

因有球員反應球員在外野若要看比賽，只能站著看。市府指出，為方便練投球員即時掌握場內比賽情形，牛棚內座椅改設為高腳椅，高度調整至能夠直觀場內，提供更舒適的暖身環境。

針對牛棚區無鄰近洗手間，龍來球場公司也將就近建置美觀簡易廁所，後援投手如廁無須再跑回休息室，更完善牛棚設施環境。

市府表示，棒球場改善小組請到專家、球員就各項目給予意見，市府虛心接受並予以改善，並持續與中職、球團、球員工會等單位密切溝通合作，力求符合各方面需求，盼改善到符合球員及賽事要求，也給球迷更好的觀賽體驗。