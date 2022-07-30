民進黨台北市長參選人陳時中30日舉行記者會公布競選主視覺，被問到國民黨台北市長參選人蔣萬安的主視覺，他諷，衛生福利部長、2年多指揮官投入市政服務，比較可靠放心？還是沒有行政經驗發出無限的可能？

陳時中表示，主視覺有每個人都要表達的意象，兒子陳彥安幫他做主視覺很高興，充分表現他希望整合團結跟進步，對市政的想法就是很平實，要永續、美學城市，帶入很多新的元素一步一步的做。

陳時中指出，蔣萬安的主視覺是無限，大家有想像的空間，市民怎麼選擇，是一個有服務經驗、工作經驗，衛生福利部長、2年多指揮官投入市政服務，比較可靠放心？還是沒有行政經驗發出無限的可能，2個要來競爭。

不過，兒子擔任競選團隊創意總監，未來恐遭致攻擊，對此陳時中認為，主視覺可以看到小孩對他相當了解，把事情做好，合作到團結到進步，很穩健的一步一步來，兒子長期在他旁邊觀察，了解他做人做事的態度。

陳時中表示，心裡非常高興，「我兒子相當了解我」，選舉帶來很多困擾不可免，人生本來就是這樣子，兒子是成年人了，自己要去面對該面對的事情。

陳彥安則說，當然會有壓力，30年來沒有做準備有一天父親要來選市長，父親永遠對他們的決定有最大的支持，對他來說也是，父親為台北的未來更好的理想而努力，作為家人也是當仁不讓，身邊有很好的榜樣，如何面對壓力成長，也是學習的地方。

陳彥安笑說，除了因為太晚公布參選，而讓製作時間很短，是很天使的業主。