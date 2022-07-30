立法院長游錫堃日前率團搭機出訪捷克，並於昨(29日)搭機抵台，他今(30日)在臉書透露，昨天在機場做了唾液採檢，結果PCR出爐，是陽性，今天依照指揮中心防疫規定進行隔離相關工作。

游錫堃指出，與黃世杰委員及三位同團同仁，移動到加強型集中檢疫所，目前自己喉嚨乾乾、有點痛，稍感不適，沒有發燒，已經視訊看診並服藥，期待能盡早恢復。

游錫堃指出，希望本團確診的委員及同仁們也能早日康復，祝福大家都平安健康！