今天是前總統李登輝逝世兩週年，副總統賴清德今表示，願李前總統的信念，如千縷微風長伴我們左右，持續指引台灣走在更自由、多元、開放的道路上。「美麗的民主台灣，交由我們來繼續守護」。

賴清德今在臉書指出，今天是尊敬的「民主先生」李登輝前總統，離開兩週年的日子。​

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他說，這兩年來，台灣沒有忘記李前總統對台灣的盼望，在變化快速的局勢中，展現團結的意志，以堅定、自信的精神走向世界，承繼李前總統的民主步伐，更加堅定地守護台灣、壯大台灣。​

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他指出，回顧李前總統不凡的生命旅程，從修憲、終結萬年國會到推動總統直選，總是以臨危不亂的決策風格、勤政愛民的行事理念，帶領台灣走出自己的路。​

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他說，每當想起與李前總統相處的點滴，心中總是有許多深刻感觸，特別是「民之所欲，長在我心」的精神，以及具有遠見、真誠坦然的領導哲學，更是激勵每個世代的台灣人民，共同為深化民主而奮鬥的力量。​

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他表示，對台灣來說，李前總統不僅是一個哲人、一位總統，更是在歷史轉折與時代挑戰中，反映出屬於台灣人堅韌、自信的精神典範。​