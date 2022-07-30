民進黨桃園市長參選人林智堅論文門爭議持續，國民黨台北市議員王鴻薇今再質疑，竹科標案期末報告「一於四吃」，竟還翻成英文版投書「電機電子工程師學會」（IEEE），但英文版林智堅被「除名」，3位共同作者只剩王明郎一人，炮轟林智堅所謂共同寫作根本就經不起檢驗。

王鴻薇說明，林智堅以2008年4年和賀力行及王明郎三人共同掛名的期刊論文「以TCSI模式評估新竹科學工業園區之民眾滿意度」，拿來狡辯參與竹科標案，但她接獲檢舉，林智堅所謂的掛名共同發表論文，竟然在同年又以「英文版」向國際「電機電子工程師學會」（IEEE）投稿。

王鴻薇披露，同樣的論文變成英文之後，林智堅就被「除名」，3位共同作者只剩王明郎1人，林智堅既然聲稱自己有共同寫作，為何「中翻英」就整個被除名？林智堅所謂共同寫作根本就經不起檢驗。

王鴻薇指出，竹科標案期末報告到2008年4月論文，再到2008年11月投稿IEEE的英文版論文，全部寫作只有王明郎1人一直有掛名，其他共同作者換來換去。

王鴻薇認為，這已經說明，中華大學標下竹科標案之後，根本是「一魚三吃」，再由林智堅變成碩士論文的「一魚四吃」，從頭到尾只能證明王明郎確有寫作，其他人到底貢獻多少，或者只是掛個名？

她說，如果2008年4月的期刊可以翻成英文投書到IEEE，應該顯示林智堅真的是厲害，可以投稿電機電子工程師學會期刊，「林智堅敢說，是不是會被大家笑死！」

王鴻薇批評，林智堅掛名的期刊論文和投稿IEEE的英文版論文，兩份報告除了語言不一樣，其他幾乎都一樣，包括投稿IEEE的8個表格的文字、數據完全一樣，英文版的英文文獻也都和中文版一樣，僅是中文版文獻較多，神奇的是，兩份報告公式一樣、但是數字不一樣，得出的結論卻都一樣。

王鴻薇質疑，中華大學以一個標案，至目前已生出4份論文，這難道是學界的「常態」嗎？林智堅不過是在報告一魚數吃下搭個便車，顯而易見，現在還辯稱自己共同寫作出可以投稿到國際學會期刊，會不會太膨風，牛皮一吹就破。