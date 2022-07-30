中央紀委國家監委網站30日消息，據中共中央紀委國家監委駐工業和信息化部紀檢監察組、北京市監察委員會消息：國家積體電路產業投資基金股份有限公司（大基金）總經理丁文武涉嫌嚴重違紀違法，經中央紀委國家監委指定管轄，目前正接受中央紀委國家監委駐工業和資訊化部紀檢監察組紀律審查、北京市監委監察調查。

大陸第一財經日前報導，7月28日有消息稱，丁文武被有關部門調查。丁文武曾任工信部電子資訊司司長，2014年大基金成立之後出任總經理至今，是大基金主要負責人。

丁文武於1962年3月出生在寧夏海原縣，回族人。1988年畢業於合肥工業大學電子科學與技術專業。曾先後出任資訊產業部電子資訊產品管理司副司長、工業和資訊化部電子資訊司副司長，2011年8月16日任工業和資訊化部電子資訊司司長。

自大基金成立之後，丁文武先後出任大基金一期、二期總經理和董事。在被有關部門調查之前，丁文武都是大基金的主要負責人之一。

此外，據7月15日中央紀委國家監委網站發布內容顯示，國家開發銀行國開發展基金管理部前副主任路軍涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組紀律審查和吉林省監委監察調查。路軍還是前華芯投資管理公司總裁，並參與了大基金的管理。

而據媒體報導，在路軍接受調查的同一天，深圳鴻泰基金投資管理有限公司合夥人王文忠也被有關部門帶走。

同樣於25日被帶走調查的時任紫光集團有限公司董事長、執行長趙偉國也參與了和丁、路的會面。