陳曉在演藝圈擁有好人緣。（LiTV、陳曉工作室提供）

陳曉相當寵粉，期待有機會親自與粉絲互動。（LiTV、陳曉工作室提供）

由陳曉、王曉晨、王耀慶主演的時裝優質好劇《好好說話》，播出後締造收視佳績。2大戲精男神陳曉、王耀慶聚首，更增添其作品可看性，讓粉絲超期待2人合作會擦出什麼火花。聊到與王耀慶合作，陳曉肯定地說：「耀慶哥跟劇中飾演的李恒基頗相似，是個活潑好相處，隨和又風趣的哥哥，戲裡他對我來說是親人，也是很好的伙伴，私下他則把我當親弟看待，我們在工作上互相交流，會聊彼此生活日常。」

而女主角王曉晨和陳曉私下是認識很久的老朋友，但螢光幕前卻是首次合作，「我跟曉晨不需要有很長的時間磨合，即使是互抬槓的橋段都拍的很順利，鏡頭前你們看到是爭鋒相對，但實際上卻是很歡樂，有時候繃不住笑場，我跟她的NG次數不相上下啊！」

陳曉的好人緣不僅讓劇組團隊都愛他，和主演的夯劇《那年花開月正圓》劇組、孫儷、何潤東都結為知己。聊到與孫儷、何潤東的合作，「儷姐跟東哥私底下都是可愛又值得學習的人。儷姐經常鼓勵我，分享她對生活、工作的態度，是個很有想法的演員，假如要問我她私下個性，我覺得她比直率、大喇喇的周瑩（孫儷飾演的角色名）更成熟穩重，我非常珍惜這次合作的經驗。」

作品深受歡迎，擁有紮實好演技的陳曉，在各地都有超多鐵粉支持。若未來疫情趨緩，有機會安排跟粉絲互動嗎？一直與粉絲如家人般親暱的他，立刻暖回：「收到粉絲的鼓勵很踏實，期待疫情好轉後，能有機會與大家見面寒暄，不過現階段，最重要還是要照顧好自己身體，我們暫時先通過作品方式，在螢幕相見。」