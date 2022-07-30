劉宏輝擘畫「國家級高齡福祉健康研究中心」時，辦公室的牆壁貼著他絞盡腦汁的藍圖。（周麗蘭攝）

劉宏輝書寫「事了拂衣去，不留身與名」，曾夾在桌面自勉。（周麗蘭攝）

曾獲美國神經醫學會傑出神經醫學研究獎的劉宏輝6年前從臺大總院南下雲林分院接任副院長，本月完成階段性任務返回臺大總院，他以「這個醫院是我們用生命撐起來」一文，致謝院內所有醫護、行政、助理、外包人員。劉在2016年上任時書寫「事了拂衣去，不留身與名」自勉，也是他奉獻雲林6年的寫照。

臺大雲林分院2019年啟動「阿波羅計畫」照顧雲林縣老人，構想是臺大雲林分院為控制中心，散布在各鄉鎮市的診所醫師就像阿波羅號，阿波羅號就近看顧老人，臺大雲林分院在遠端提供支援，推手就是劉宏輝。

早在2016年，劉宏輝就請益前台大校長楊泮池關於高齡醫療研究，起草「國家級高齡福祉健康研究中心構想書」，並且奔走催生，2019年蔡英文總統南下雲林，允諾40億元預算在臺大雲林分院旁虎尾院區旁設置，總算開花結果。

劉宏輝往返雲林、台北的6年任期本月將畫下句點，他感性寫一篇文章「這個醫院是我們用生命撐起來的」表達對臺大雲林分院所有醫護的感恩與祝福。

劉宏輝說，這句話是從一位醫師同仁說出的，他深受感動牢記在心，台大雲林分院人手不足，常見3個人完成5個人的工作，分派任務時任勞任怨互相搭配，完成各種挑戰，這樣的熱情和毅力不是來自精打細算的成本效益分析，而是對「臺大」身分的認同。

他說，他親眼看到醫師們不辭辛勞檢查與近似囉嗦的關懷和提醒，護理長們總是先人後己，認真替同事們解決問題，像大姐姐般親切而不是高高在上發號施令而已。

他並以遠赴阿富汗奉獻醫療的中村哲醫生的「照一隅」3字贈給老同事們：以有限的人生，盡力照亮一個陰暗的角落，溫暖被遺忘的地方。

寫一手好書法的劉宏輝，2016年受院長黃瑞仁之邀南下雲林時，寫了一幅「事了拂衣去，不留身與名」的雋語夾在桌面自勉，這也是他6年來以醫者身分修的「道」：照一隅，不留身與名。

劉宏輝是享譽國際的巴金森氏症專家，專長神經藥理學、臨床神經醫學、老年醫學，1996年獲美國神經醫學會傑出神經醫學研究獎，1999年完成亞洲第一例以視丘下核燒灼術治療巴金森氏症病患，同年又完成台灣第一例迷走神經刺激術。2004年獲北美臺大醫學院校友會的台大醫院最佳教師獎、2007年獲臺大教學傑出獎。