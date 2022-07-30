好萊塢男星強尼戴普（Johnny Depp），和同為影星的前妻安柏赫德（Amber Heard）即使世紀官司暫時落幕，兩人之間仍糾紛不斷。據傳，強尼戴普為了打官司已花費數百萬美元，不過近日他透過英國大型藝廊「Castle Fine Art」線上出售自己創作的首批畫作，消息一公佈，開賣後不久780幅作品銷售一空，讓他在短短幾小時內就賺進約300萬英鎊（約1.1億新台幣），吸金力十足。

先前開庭時，強尼戴普就曾被發現在位置上埋頭塗鴉，畫完不忘把自己的作品展示給辯護律師看，表情相當得意，畫面隨後在網路上瘋傳，笑翻眾人。這回強尼戴普不再只是無聊時自娛自樂，而是真的出售了自己繪製的畫作，根據外媒報導，他以《Friends & Heroes》為主題，創作了一系列人物肖像畫，4位名人包含創作歌手巴布狄倫（Bob Dylan）、滾石樂團吉他手基思理查茲（Keith Richards）、著名影星伊麗莎白泰勒（Elizabeth Taylor）以及艾爾帕西諾（Al Pacino），都是曾帶給強尼戴普啟發的對象。

強尼戴普創作主題為《Friends & Heroes》的一系列人物肖像畫。（圖／翻攝自castlegalleries Twitter）

強尼戴普透過藝廊「Castle Fine Art」線上銷售有親筆簽名的肖像畫複製品，並在個人IG公佈了相關消息，只寫上一句「NOW AT #CASTLEFINEART」便引發粉絲瘋狂搶購，暴增的流量甚至一度造成官網癱瘓。開賣短短幾小時780幅作品全數售罄，強尼戴普光靠賣畫就賺了300萬英鎊（約1.1億新台幣），而Castle Fine Art也在官方推特表示，這是他們迄今為止最暢銷的系列作品。

據了解，強尼戴普透露，他總是使用藝術表達自己的情感，也透過藝術反思那些對他來說重要的人，比如家人、朋友，以及令他感到欽佩的對象。繪畫圍繞著強尼戴普的生活，但他表示，過去他只把它們（畫作）留給自己，這樣反而限制住了他，他認為沒有人應該自我設限。