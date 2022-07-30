上海市經濟信息中心29日發佈的《全球科技創新中心評估報告2022》顯示，綜合排名TOP20城市中有19座位於亞洲、歐洲和北美洲，形成全球科技創新「美亞歐」三足鼎立，其中大陸有15個城市進入全球科創百強，較5年前翻約一倍而今年北京、上海分別比去年提升一個名次，排在第5、第8名，台北則從去年的40名降至56名。

據第一財經引述該報告，整體美國依然處於領先地位，亞洲加速追趕。而亞洲城市從2018 年以來進步明顯，其中東亞城市提升更為顯著，在2022年全球科技創新中心城市綜合排名TOP20中有8座亞洲城市上榜。

而在TOP100名單中有15個大陸城市上榜，較2018年增加了7個，同時在多個科創領域展現出具有國際競爭力的水準，分析大陸城市整體呈現從 「點上引領」向「全域突破」轉變的特徵，上榜名單不再限於頭部城市，且從「數量追趕」朝「品質提升」轉變。