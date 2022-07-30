美國空軍說，推進彈射座椅的爆炸藥筒可能有瑕疵，由於擔心阻礙飛行員的緊急逃生能力，已暫時讓F-35A戰機停飛。

據《動力》（The Drive）網和《空軍時報》（Air Force Times）29日報導，美國空軍空中作戰司令部（ACC）發言人瓦莉（Alexi Worley）說，司令部的113架F-35戰機多數周五都已經停飛。而空軍發言人孟蘿（Annabel G. Monroe）則表示，其他F-35單位也將跟進。

美國空軍共有349架F-35戰機，目前還不清楚，究竟有多少架受影響。這問題牽連十分廣泛，除了F-35外，也已導致美國海、空和海軍陸戰隊數百計戰機停飛，甚至連英、德戰機也可能受影響。

而受影響的戰機所用的是由英國馬丁貝克飛機公司（Martin-Baker Aircraft Co. Ltd.）製造的飛機彈射椅。事實上，美國空軍因為相關問題，周四已決定，停飛近300架教練機。而海軍與海軍陸戰隊也停飛了部分固定翼軍機。

瓦莉說，空中作戰司令部19日開始執行時間遵守技術指令（Time Compliance Technical Directive），以在90天內檢查所有彈射座椅的爆炸藥筒，而出於高度謹慎，決定7月29日暫時停飛，以加快檢查過程。而空中作戰司令部根據檢查搜集的數據，將會決定何時恢復執行任務。

不過，馬丁貝克業務開發部主管羅伯茲（Steve Roberts）說，只有F-35戰機受影響。他在電子郵件中說，4月在猶他州希爾空軍基地（Hill Air Force Base）發現，F-35戰機彈射座椅的1個藥筒致動裝置（CAD）異常，但已迅速追溯回製程，並加以改善。