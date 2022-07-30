高雄一名陸姓男子開車載朋友到旗津拜訪朋友，因為停等紅燈時越線，員警上前攔查，陸男大方地一一拿出車上物品讓員警檢視，但當員警拿到行動電源時發現重量明顯過輕，男子為了化解員警疑慮，一番解釋後自行打開外殼，發現裡面竟藏著一包毒品，警方訊後違反毒品危害防制條例送辦。

鼓山分局中洲派出所警員於29日巡邏，行經旗津二路時，發現一部白色自小客車停等紅燈時超越停等線，大剌剌的停在斑馬線上，且車燈疑似有改裝，引起警方關注，立即上前攔查。陸男與前乘客座的友人陸續下車配合員警盤查，但卻刻意持續站在駕駛座的車門旁，企圖掩蔽車門的置物空間，令警方起疑，陸男卻反其道而行，大方地拿出置物箱物品一一說明。

陸男主動介紹包在手套裡的打火機、玻璃球等，隨後警方發現車門置物箱裡有一顆行動電源，拿起來後重量卻異常的輕巧，與一般認知明顯不符，面對警方詢問，陸男急著辯解行動電源的重量原本就這樣，沒有動過手腳；陸男一邊解釋一邊拆開外殼，赫然發現裡面藏有一包毒品，毛重0.51公克，陸男當場求情「有事好商量」，而這包毒品經檢驗也呈現安非他命陽性反應。

鼓山分局長蔡鴻文呼籲，毒品對人體危害極大，常伴隨成癮及致命的風險，民眾如發現身邊有親友遭受毒品危害時，亦可透過警民友善網進行通報，協助淨化生活環境，將傷害降到最低，警方將持續積極掃蕩各類毒品，以確保治安平穩。

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