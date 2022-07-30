民進黨新竹市長參選人沈慧虹（中）。（圖／取自沈慧虹臉書）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹自投入選戰以來，緊鑼密鼓參與各大活動。昨日（29）才出席「竹塹中元城隍祭」親自為神明抬轎，又立刻趕往「大成街青創客廳會」，了解在地青年創業家心聲。馬不停蹄的行程，獲得數千位網友按讚，紛紛直呼沈「好辛苦」，並祝福她一定能當選。

沈慧虹昨日晚間7時許在臉書發文，刊出她參加「竹塹中元城隍祭」的照片，指出這是在地最具代表性的儀式之一，跟著陰陽司公前往北壇，將枷卸下，象徵過去一年的罪惡與災難化解。百餘年沿襲下來，不但成為新竹市農曆7月的重頭戲之一，更是重要的在地文化慶典。

沈慧虹晚間9點又在臉書發文，刊出她參與「大成街青創客廳會」的照片，稱這幾年因商圈轉移，大成街逐漸沒落，一群年輕人努力再現大成街盛況，自發舉辦「⼤成街復興運動」，希望人潮重回舊城區。她特別來和在地青年創業頭家聊聊天，期待大家一起往下一步邁進，推出為舊城打造發展核心「東門町造市計畫」，並透過「街區特色風貌計畫」，整理街廓的紋理，期待將人潮再匯集，讓舊城再起。

這兩篇文章都獲得超過2000個讚、破百則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「好辛苦」、「才跑完一場又一場，沈市長辛苦了！」「高票當選，加油加油」、「加油，一定當選」、「沈市長的努力，大家都看在眼裡」、「凍蒜凍蒜凍蒜」。