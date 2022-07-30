另一輛小客車也同樣車窗遭破壞。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄小港區港南里平和南路250巷附近，有民眾車輛車窗疑似遭射擊毀損，玻璃裂成蜘蛛網狀，趕緊報警。其實7月份這附近已經發生第2起車輛車窗遭破壞，由於現場無監視器，警方仍正調查中。

左車窗玻璃裂成蜘蛛網狀，上面還留有疑似是彈孔的明顯痕跡，小港派出所29日21時30分獲報，平和南路250巷內一輛自小客車的左後窗遭毀損，當地里長港南里里長郭鶯鶯昨晚得知訊息後，也與巡守隊立刻趕到場，她提及，近期轄區其實不只這樁，後續巡守隊也會加強守望，也希望警方能加強巡邏。

警方表示，7月7日也有受理一件，該輛車停在附近的翠亨南路上，可見車輛的後擋風玻璃出現2個奇怪小孔，但一樣現場苦無監視器，目前警方正擴大調閱周邊監視器追查中。

不過仔細觀察周遭有區公所、國中、國小，且大多是都是住宅，環境算是相當單純，卻一連發生2起車輛遭破壞事件，警方里長都不敢大意，派員加強巡邏。