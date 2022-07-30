金門舢舨出海1人失聯 大陸圍頭海岸發現遺體（民眾提供）

金門北碇島與復國墩之間海域昨晚傳出小舢舨出海作業後失聯，船上僅有1人是當地里長黃文成，經海巡隊派遣船艇漏夜搜尋後，今天近午傳出對岸大陸圍頭外海發現一具遺體，家屬根據照片特徵確認是本人無誤，讓原本期待他平安歸來的鄉親十分難過。

海巡署第十二巡防區於昨(29)日19時50分許，接獲家屬報案稱，金門籍舢舨在當天早上於復國墩外海作業，黃姓民眾直至下午18時30分仍未返航，疑似落海失聯請求派艇搜尋。

海巡說明，第12巡防區接獲通報後，立即調派線上巡防艇於復國墩海域展開搜救行動，同時向國搜中心申請直升機支援聯合搜救任務，截至今天上午10時共派遣35噸級及近岸CP艇共9艘次35人次，空偵機本(30)日上午約09時45分時抵達現場。

隨後，傳出對岸大陸圍頭外海發現一具大體，經由金門紅十字會於10時35分居間協助，家屬以照片辨識特徵，確認為落海人員為金沙鎮里長黃文成本人，金門海巡隊才結束此次搜救任務。

黃文成失聯後，親友都十分焦慮，期盼平日熱心公益的他可以脫險歸來，在聽聞不幸悄消息後，都十分遺憾難過，包括立委陳玉珍等人均在臉書平台表達哀悼之意。目前，紅十字會等相關單位正與對岸聯繫，希望盡快將遺體運回金門。

海巡金馬澎分署表示，金門海岸線礁石交錯，水文複雜，而且潮差甚大，呼籲民眾從事各項親水活動務必注意潮汐變化，做好安全防護措施，民眾對於海上遇有急難救助事件，可撥打海巡服務專線「118」。