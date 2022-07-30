陳姓男子日前與父親吵架後負氣離家，用國旅補助住進汽車旅館，卻連日在旅館房間內吸毒，29日晚間飄出異味引來民眾檢舉，警方上門按鈴，他故作大方嗆警「隨你搜」，隨即在電視櫃內遭搜出7包安非他命，他臉色轉鐵青驚愕「怎知我放這邊」乖乖就逮。

37歲陳男家住安南區，無固定工作，成天喜歡釣魚，日前遭父親指責不務正業，陳男負氣離家，使用政府的旅遊補助，住進中西區一家汽車旅館。

陳男連續2、3天都在房間內施用毒品，飄出異味，引來民眾檢舉，警方上門看見桌上有他來不及收的吸食器，一查得知他是毒品人口，好意相勸「別再吃了，吃到別人都檢舉了」，他故作鎮定，一度信誓旦旦嗆警「毒品倒馬桶了，隨便你搜」。

陳男的謊言剛好遇到經驗豐富的資深警佐，懷疑毒品當今價格昂貴，毒犯不會輕易倒掉，見到他站在電視機前，感覺欲蓋彌彰，立刻拉開電視櫃，果然發現7包安非他命毒品。這下他臉色鐵青，雙手發抖直呼「你怎知道我放這邊？」

人贓俱獲，警方連人與證物帶回派出所，他驗尿呈陽性反應，依照毒品罪移送台南地檢署偵辦。

中西區這家汽車旅館過去常遭民眾檢舉聞到飄出房間的毒品異味，警方多次查不到實證，十分頭疼，近日密集與旅宿業及大樓出租套房業者建立聯絡管道，減少複雜分子出入，讓旅館與大樓居住者更單純。