「埔里阿嬤」陳綢女士，30日上午傳出過世消息，享耆壽92歲，生前陽光、開朗，關懷迷途青少年，阿嬤的精神永存大家心中。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

人稱「埔里阿嬤」的陳綢女士，於年輕時開始關懷迷途青少年，30日上午傳出過世消息，享耆壽92歲，陳綢從38歲開始抗癌，一生罹7種癌症，大腸癌、子宮癌、胃癌、肝癌、鼻癌、喉癌、骨癌，不畏逆境募款成立「陳綢少年家園」，輔導過數千名迷途少年，地方人士震驚，其家屬正籌備後事中。

據了解，陳綢阿嬤因高齡且健康狀況近期不佳，抵抗力大不如前讓抗癌路更艱辛，這1個多月來須依靠嗎啡、止痛藥等支持性藥物維持，但終究抵擋不了病魔，於30日上午8時許安詳離世，家人隨側在旁。

陳綢於2012年成立「陳綢少年家園」，她曾說，「世間無白做的事情，凡事認真做、歡喜做，把握時間做有意義的事情」，台中是台灣的中心，埔里是台中的正中心，讓台中與埔里手牽手、心連心，為社會付出。

儘管身上多處器官切除，但總是充滿正面能量，想為社會做更多事，不但捐地、賣房子，設立兒童及青少年家園，感化許多迷途少年走回正途，她更希望未來創建老人之家，為銀髮族服務。

財團法人良顯堂社會福利基金會指出，陳綢阿嬤早已為自己的身後事做足準備，家屬遵照陳綢阿嬤的遺願，不發訃聞叨擾各界，僅遵照阿嬤簡樸習慣辦理家祭，一切從簡，盼望各界將資源用在社會上最需要的地方。

陳綢阿嬤已經將畢生奉獻給社會，請各界將這段最重要的時間留給家屬，暫緩前往弔唁。良顯堂基金會後續亦會擇期辦理感恩追思會，讓大家可以到場回顧阿嬤的義行善舉，一起延續阿嬤在我們生命中種下的善念。

財團法人良顯堂社會福利基金會指出，陳綢阿嬤一生奉獻社會，從傳統信仰出發為民眾解難救困，而後創建玉清宮良顯堂、良顯堂慈善會，更號召志工成立良顯堂社會福利基金會、陳綢兒少中心、陳綢兒少家園、靠山咖哩青少年培力商店。

陳綢阿嬤身體力行的身教影響社會上不同角色的人共同投入助人工作，接住許多困境中的家庭、危機中的孩子，發揮良善的社會影響力。阿嬤的精神永存大家心中。