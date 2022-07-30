高雄大林蒲遷村案30號召開第3次遷村說明會，市府公開新的4項利多，希望居民以「歡喜搬新厝」的心情來面對大林蒲遷村；但居民表示，市府目前開出來的遷村條件，只有利於有財產有土地的居民，包括空汙補償辦法依舊不見市府說明，還有許多舊問題無法獲得解決，更大嗆市府不要唬爛了。

30號的說明會，市長陳其邁提出新的4個重點，第1點為增加容積率，3樓可以搬到4樓，若是選擇政府蓋好的房子，能夠賺40萬左右。第2點為公共設施保留地，農地的話會用跨區徵收的方式換建地，增加到45％的建地。第3點，如果大家想停止捕魚，市府會以一艘240萬的方式徵收漁船。第4點，會給大家一個聯絡感情的的地方，活動中心由市政府建設，除了一坪換一坪，還要讓大家有公共設施。

經濟部長王美花表示，經濟部的角色就是配合市府與村民溝通的結果，來做計畫的安排，至於建設都會涉及到經費的編列，會盡量做修改與配合；也希望這次說明會能夠讓議題更聚焦，讓計畫能夠更完整。

居民表示，市府不該讓村民有壓力，若要舉辦遷村，應該先將房子蓋好，再辦理大林蒲遷村，不要最後搞到最後兩邊都沒房子，落得兩頭空。也有居民提出，這次說明會提出了4項新政策，卻有許多舊問題沒解決，甚至在計畫書上看不見空汙補償、安置費等相關問題，大嗆市府不要再唬爛了。