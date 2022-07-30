搶攻中秋送禮與自食商機，寶璞大飯店攜手125年老店「福記餅店」合作推出兩款中式傳統月餅「松鶴竹鹿綠豆椪」禮盒，6入1,080元，以及「寶盒珍璞八月喜」禮盒、8入1,280元。其中兩款由寶璞大飯店研製的限定口味「黑松露綠豆椪」及「滷肉蛋黃綠豆椪」，將歐洲奢華食材黑松露結合中式漢餅香菇綠豆椪，東方與西方風味聯合挑逗味蕾。

「福記餅店」是第一代曾祖父輩陳汝興於清朝光緒26年在苗栗創立，目前已傳承到第五代。百年來福記餅店堅持全手工製作、嚴選養生原料與食材，並且不添加化學成分、採用傳統工法來製餅。五代人堅持只做一件對的事，就是「傳遞幸福滋味」，因此取名為「福記」。職人精神發揮極致令人敬佩。

「福記餅店」現任老闆陳東義為百年餅舖大女婿，與妻子齊心合作，帶領第五代的兩個兒子，並以第四代傳人身分，成功將苗栗的百年老店，拓展至台北開店，不斷研發養生產品注入新活力，其餅店不僅深受亞洲的日本、香港、新加坡、韓國、馬來西亞等國遊客喜愛，每逢中國傳統節慶端午、中秋、農曆過年、元宵等佳節，每每出現排隊搶購潮，也多次獲得全台大獎與台北市年節最佳伴手禮的殊榮。

陳東義至今仍遵循傳統細膩製法，100%純手工製作、嚴選上等綠豆，經過熬煮、脫殼，並清蒸六小時後，去膜脫水成綿密清香的純綠豆皇，每顆綠豆椪以純手工揉製加入紐西蘭進口安佳奶油，展現濃郁奶香及豆香，透過油皮與油酥反覆桿製，製作層次豐富的完美酥皮，包裹特製內餡與入口即化綠豆沙，烘烤至外皮膨脹、澄黃酥香。

喜愛傳統綠豆椪的饕客，推薦「松鶴竹鹿綠豆椪」禮盒、6入1,080元，內有奢華口感的素食「黑松露綠豆椪」、葷食「滷肉蛋黃綠豆椪」各三顆。「松露綠豆椪」採用義大利頂級黑松露醬與台灣香菇一起慢火拌炒，融合滑順綿密的綠豆沙，入口滿是蕈菇微甜鹹香，尾韻飄散高雅黑松露香氣，每一口皆是講究，純素口味滿足廣大素食愛好者的味蕾。

綠豆椪經典口味之一的「滷肉蛋黃綠豆椪」，古味滷肉選用溫體黑毛豬後腿肉，與油蔥一起滷製，特別包裹入鹹鴨蛋黃。有別於市售，將滷肉、綠豆沙，鹹蛋黃調整至完美比例的組合，搭配金黃有層次的酥皮，每一口都能吃到不一樣的口感，此款是經典熟悉的懷舊風味。

制霸組合「寶盒珍璞八月喜」禮盒8入1,280元，內容物有「松露綠豆椪」、「滷肉蛋黃綠豆椪」、「棗泥蛋黃酥」、「芋金香蛋黃酥」各兩顆，餅皮酥脆外，棗泥與芋香的內餡香滑順口，與鹹鴨蛋黃是完美絕配！「寶盒珍璞八月喜」豐富又應景的組合，一次滿足綠豆椪及蛋黃酥多種口味需求，四款商品都是經典絕佳的口味，即日起開放預購，七月底前訂購95折。