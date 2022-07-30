民進黨新北市長參選人林佳龍昨(29日)拜訪新北市議會民進黨團，他在臉書透露準備的伴手禮是板橋的「包子」、石門的「肉粽」，象徵新北由內而外全區「包中」，除了祝福議員連任，也祝福新的參選人當選！

林佳龍在臉書談到，此趟就市政議題和黨籍議員們請益交流，看見現場議員及參選人們氣勢高昂，心中充滿信心！這一場選戰時間不多，必須團結才能贏得勝利，勝選密碼就是「1+37」，代表著1位市長參選人、37位市議員參選人的聯合競選，全力衝刺，要實現「新北大翻新，市民一起贏」的目標。

不只如此，林佳龍分享，幾天前也和37位議員個別合體拍攝形象照，大家合照的時候各自展現創意，JOJO立、超人飛，通通都沒問題。經過合拍競選照，感覺更有團隊精神，除了培養團隊默契也凝聚士氣，就像一支球隊一樣，一個團隊、一個目標，大家一起分工合作、分進合擊。他喊話，這一場翻轉新北的戰役，我們會盡最大力氣，團結贏得勝利。