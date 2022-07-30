新竹棒球場未完成驗收就開放中職一軍比賽，害球員接二連三受傷，富邦林哲瑄更直接宣告今年球季報銷，新竹前市長、民進黨桃園市長參選人林智堅被球迷罵到臭頭。網友整理出中職5主場現況，每一座都有自己的問題，其中台中洲際的狀況，「獲球迷高度共識」。

新竹原被味全龍選為雙主場之一，因場地進行改善暫時停賽；另一主場是台北市天母棒球場，但天母因與周邊居民協調，比賽不能超過晚間10點，打起來有時間限制。

統一主場台南棒球場歷史悠久，球迷覺得「幾乎可當古蹟了」。富邦主場新莊棒球場，則有腹地過小、交通不便等問題。樂天主場桃園青埔棒球場，被球迷虧「早上下大雨，晚上就不用打了」，排水系統不良加上方位設計錯誤，屢遭詬病。

中信兄弟主場台中洲際棒球場，曾主辦多項國際大賽，照理說沒什麼好抱怨的。不過洲際離市中心較遠，必須仰賴自駕、騎車或公車接駁；一大優點是離交流道近，方便外縣市球迷上高速公路。

球迷們紛紛蓋樓，在意的點居然是洲際球場「髮香區票很難買」，獲許多球迷高度認同，直呼這才是最大問題，「不能擴充髮香區的座位數嗎」。