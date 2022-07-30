大陸一名男子近日在微博上爆紅，原來是因為男子被抖出2年睡了400位女性，而且都會拍照或拍片留念，如今影像外流，男子疑似被怒火中燒的正宮壓在床上打，再度引起網友討論。不少人聽了2年睡400人的荒謬故事大喊扯，還有人笑說，這怕是連韋小寶見到他都要喊一聲大哥了。

大陸廣西一名男子最近在微博上引起網友討論，原來是因為這位男子在2年內與400位不同的女性發生性關係，最噁的是，他與每位女性發生關係的時候，還會還拍照或錄影留念，如今片段被外流出來，遭網友們戲稱為「第一砲王」。

男子的驚人事蹟被抖出來以後，網上也開始流傳一則他被壓在床上爆打的影片，疑似是其中一位女朋友看到性愛影片後，驚覺自己被渣男欺騙了，忍不住狠甩男子巴掌，而男子也被打的無力還手，龜縮在床上直呼「我不想和你在一起啦！」

最扯的是，網上還流傳著疑似是男子與友人的對話截圖，男子私訊朋友說「感覺我出事了，我蛋蛋長水痘是什麼意思？」讓朋友驚訝反問他都幹了什麼事情？怎料，男子竟然完全不檢討自己性生活混亂，還開始細細分析究竟是誰傳染性病給他的，甚至還說就這幾天禁慾一下，等他好了再把所有「老婆」帶去醫院檢查檢查。

荒謬行徑使得男子被肉搜，工作地點也被挖出來，原來男子是在柳州一間知名酒吧裡面擔任男公關，店家遭曝光以後也緊急發聲明澄清說，近期網上流傳男公關2年睡400人的照片與影片的事件，引起很多討論，但他們與這位男公關早就已經在今年的5月解除合作關係，整起事件屬於男公關的私人生活問題，與酒吧沒有任何關係。

酒吧澄清文。（圖／翻攝自微博）

目前男子狀況如何，是否真的被正宮爆打，仍無從確認。不過，不少網友看了2年睡400人的離奇故事都驚訝到不行。「2年睡400人也太扯了，我連女孩子的手都沒牽過」、「這太誇張了吧」、「這何止是第一砲王，怕是連韋小寶見到他都要喊一聲大哥了」。