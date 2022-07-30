郭靜盼藉由展覽喚醒大眾對流浪動物的關注。（星動娛樂創意提供）

郭靜近期好事連連，除了下月推出新EP《So Lucky》、首次嘗試經營副業的川滷店「麻十七」開幕至今生意興隆，且她接下來將在wAllwide轉角藝術展開「浪愛So Lucky」圖文攝影展覽，期間還會舉辦自己相關的義賣活動，並將所得捐給「台灣動物救難協會」，希望藉由此次展覽喚醒大家對流浪動物的關注。

其實促成這次的展覽起因於郭靜在這一年多來每天行走萬步，在運動之餘總是會關心巷弄裡的浪貓，其中有隻浪貓因為呼吸會發出呱呱聲，讓郭靜印象特別深刻，偷偷為牠取名為「小青蛙」，但日前郭靜發現有好幾日不見牠蹤影，還擔心猜想是不是發生意外，後來得知是被好心的當地居民收編，讓郭靜感動到流下眼淚。這次「浪愛So Lucky」展覽內容就是紀錄這一年多來，她萬步行走與浪貓的背後小故事，以及她與浪浪之間深刻的緣分情感。

郭靜日前受邀拍攝宣傳短片，片中提及生命當中最感謝的人就是郭爸爸，想起自己當初出道的過程，都要歸功於開餐廳的郭爸爸總是跟常客介紹說「這是我女兒，她很會唱歌」，因而促成郭靜與唱片公司高層碰面，最後順利簽約發片。雖然演藝圈總是收入較不穩定，但因為有爸爸作為最強的後盾，郭靜才能一路圓夢唱歌表演，她說：「其實非常感謝家人對她事業或生活的關心，一直都不是給很大壓力的那一種，總是默默支持著她。」父親節將近，郭靜也在拍攝影片的當下畫了插圖，寫了一張卡片送給郭爸爸，雖然害羞但卻真摯的說：「爸爸愛你喔。」