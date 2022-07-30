台中市高中以下校園場地8月起全面開放及提供租借，學校於校門口張貼公告。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

國內疫情趨穩，確診人數逐步下降，台中市高中以下校園場地將於8月起全面開放及提供租借。台中市教育局指出，國小戶外教育活動也可跨縣市舉辦，但參與學生要完成接種2劑疫苗、工作人員則應接種3劑，若無就必須出具2日內快篩陰性證明。

今年4月疫情升溫，台中市校園禁止對外開放，目前市府已大幅提升國高中小學生的疫苗施打覆蓋率，確診人數也處於穩定下降趨勢。教育局今日宣布，自8月1日起，高級中等以下學校校園場地全面開放及提供租借，國小戶外教育活動也可跨縣市舉辦。

教育局提醒，國小跨縣市移動辦理戶外教育活動，參與學生應取得家長同意書並完成接種2劑疫苗或出具2日內快篩陰性證明，工作人員則應完成接種3劑疫苗或出具2日內快篩陰性證明，這項開放措施將持續視疫情發展狀況滾動修正。

另為使社區民眾了解校園場地開放訊息，教育局已請各校於校門口張貼公告，並請民眾使用校園場地時仍應遵守中央流行疫情指揮中心防疫規定，學校也將定期進行環境消毒清潔作業，以維護校園安全及守護市民健康。