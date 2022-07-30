農曆七月鬼門開，民間有許多流傳許久的禁忌，雖然許多人會以科學角度解釋，但還是希望能秉持著「寧可信其有」的心態面對，「台8女神」李亮瑾就分享相關禁忌提供參考，強調最忌諱的就是某件事，坦言：「一旦出事真的求助無門」。

李亮瑾日前在臉書發文表示農曆七月鬼門開到來，除了提醒所有人盡量不要穿黑色系衣物，以及晚上陽台不要曬衣服之外，也不要拍朋友肩膀，但最忌諱就是去無人看管的山間小溪或海邊，強調：「一旦出事真的求助無門」，也再三呼籲請大家晚上早點回家，外出多注意安全，畢竟不論每個人的宗教信仰，平時小心謹慎一點也比較安心。

今晚11點（子時），就是所謂的農曆七月鬼門開👻👻，疏不論每個人的宗教信仰，其實平時小心謹慎一點也比較安心啊！ 農曆七月盡量不要穿黑色、晚上陽台不要曬衣服、不要拍朋友肩膀..（網路上很多需要注意的事項可以參考），但最忌諱就是去無人看管的山間小溪或海邊，一旦出事真的求助無門。 其實就是請大家晚上早點回家，外出多注意安全喔！ #農曆七月鬼門開 #萬事小心 #平安 由李亮瑾發佈於 2022年7月28日 星期四

對於李亮瑾的善意提醒，網友紛紛留言：「感謝亮亮提醒，鬼月結束前，盡量別去危險的地方」、「凡事小心謹慎一切平安」、「溪邊海邊，行車都真的要注意安全」、「我是覺得人比鬼還可怕」、「不管是不是鬼月，平時就要多注意，再多一份小心」、「不管是不是鬼月都要很小心謹慎，不要等到出事了，才來遺憾終生」。

李亮瑾經常透過社群分享生活，沒想到先前分享跟老公到夜市吃冰，竟遭網友惡意留言「不是要去拍a片嗎？」，讓她感覺受辱後，決定不隱忍報案並提告，經紀人也立刻親上火線跟對方開槓，控訴對方留言「非常過份而且不值得原諒」，而該網友似乎意識到事態嚴重，目前已將留言刪除。