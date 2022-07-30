大陸第一財經報導，大陸國家積體電路產業投資基金股份有限公司（大基金）總經理丁文武落馬。15日以來，與「大基金」相關、陸續涉嫌嚴重違紀違法被查的還有大陸國家開發銀行國開發展基金管理部前副主任、前華芯投資管理公司總裁、參與大基金管理的路軍；深圳鴻泰基金投資管理有限公司合夥人王文忠；紫光集團有限公司董事長、執行長趙偉國等人。

第一財經報導，大基金是為促進積體電路產業發展於2014年9月設立，由國開金融、中國菸草、亦莊國投、中國移動、上海國盛、中國電科、紫光通信、華芯投資等企業發起，基金規模約為1200億元（人民幣，下同）。基金重點投資積體電路晶片製造業，兼顧晶片設計、封裝測試、設備和材料等產業，實施市場化運作、專業化管理。

大基金一期成立於2014年9月，規模超過1300億元。

2018年，一期基金基本投資完畢，投資標的中，晶片製造占67％、設計占17％、封測占10％、設備和材料類占6％，被投企業包括中芯國際、上海華虹、長江存儲、紫光展銳、三安光電、長電科技、北方華創和中微半導體等。

二期基金成立於2019年10月，規模超過2000億元。

大基金二期投資涉及積體電路全產業鏈，其中，晶圓製造投資額約594億元，占比最高達75％，積體電路設計工具、晶片設計投資額約81億元，占比10％；封裝測試投資額約21億元，占比2.6％；裝備、零組件、材料投資額約75億元，占比10％；應用約19億元，占比2.4％。大基金二期重點關注的設備包括刻蝕機、薄膜設備、測試設備、清洗設備等，材料方面則涵蓋大矽片、光刻膠、掩模版、電子特氣等。

據大陸企查查資料顯示，大基金公開的對外投資專案有80個，有公開記錄最早的投資時間為2015年。

第一財經報導，大基金與紫光集團及紫光展銳關聯密切。在2020年6月入股紫光展銳，認繳出資額達7億元，投資占比近14％。

此外，2016年，大基金還對湖北紫芯以及長江存儲的發起兩起投資，背後涉及了紫光集團。兩起投資規模分別達141.4億和135.6億元，持股比例分別為49％和24％，總投資規模接近300億元。

從大基金二期的投資來看，自2020年二期成立以來，目前公開信息顯示的對外投資數量也達到了37個。從投資規模來看，二期基金規模2000億元，並對紫光展銳投資1.89億元人民幣，占股3.7％，投資時間同樣是2020年6月。也就是大基金一期和二期都投資了紫光展銳，總占比達17.7％。

值得注意的是，一則疑似紫光集團官方於2018年9月17日發布的新聞稿顯示，丁文武和此前被中紀委調查的，時任華芯投資總裁路軍曾前往紫光集團進行調研。

同樣於7月25日被帶走調查的趙偉國也參與了和丁、路的會面。

在會面期間，丁文武和路軍就清華控股轉讓紫光集團股權事宜作了說明。對於股權的變化，趙偉國表示，清華控股的股改方案將為「從清華畢業」的紫光集團引入新的資源，進一步推進紫光集團的市場化、國際化進程。丁、路也表示，大基金和華芯投資將一如既往地支持紫光發展，在未來繼續深化合作。