下半年邊境解封在即，疫後報復性旅遊熱潮可期。精緻全包式假期度假村集團Club Med指出，近期關於海外蜜月與戶外旅遊的搜尋話題與銷售急速成長，2年來因疫情無法出國的「蜜月客」與在國內上山下海的「戶外玩家」，成為解封後首波即刻下單出遊的2大客群。

由於疫情改變旅遊型態，國人安全意識提高，相較於城市踩點行程，疫後定點漫遊需求提升。Club Med主打定點漫遊的全包式假期，具備可同時滿足「社交安全距離」、「多元戶外水陸活動」、「貼近大自然的永續體驗」、「COVID-19緊急醫療保障」四大要點優勢。

Club Med指出，疫後出國旅遊型態在疫情限制下悄然改變，隨著國人安全意識提高，可確保社交距離的「定點漫遊」，相較於城市踩點行程成為出國優先考量方式，與其移動趕行程，國人更在意在一個定點可以有多少體驗。

據美國運通（American Express）近期調查顯示，未來熱門目的地將大洗牌，過往遊客喜愛的大眾觀光行程會變少，反有近63％旅客選擇定點漫遊，尋求更多在地永續體驗，尤其是2年來因疫情無法出國度蜜月的新婚夫妻。

而近年國內戶外玩家人數急速增加，隨著國境解封在即，不少戶外愛好者開始搜尋東南亞島嶼準備大玩特玩。其中，泰國因機票、交通等漲幅最小，加上泰銖匯率相對較低，且疫情禁令已於7月全面解除，是下半年飛東南亞中機票銷量最好的國家。

Club Med集團旗下「頂級奢華系列」去年在疫情下仍逆勢成長，以1年新展3村規模持續拓展全球版圖。Club Med台灣珂境總經理劉育慧表示，消費者對於疫後第一場出國旅遊，不僅對安全重視度提高，且願意付出更多預算強化在地深度體驗，使定點奢旅需求增加。

劉育慧指出，隨著下半年台灣邊境解封在即，自台灣出發的「頂級奢華系列」訂單已占總業績36％，較2019年疫情前大增21個百分點，其中以印度洋海島蜜月詢問度最高，馬爾地夫、塞席爾，房價詢問度更是過去國人最愛歐洲的5倍。

Club Med去年在距離塞席爾首都馬埃島（Mahe）僅15分鐘船程的私人島嶼上，開出「頂級奢華系列」最新據點「塞席爾頂級度假村」，位處全球少數古老的海洋保育區聖安妮海洋國家公園（Sainte Anne Marine National Park）中，坐擁最豐富的海洋生態和原始熱帶叢林。

而被列為世界十大潛水熱點之一、倍受戶外玩家喜愛的泰國普吉島，Club Med今年已全面翻新普吉島度假村，將泳池、餐廳、正統泰式料理再升級。集團表示，東南亞業績迄今占比，已較疫情前的2019年跳增3倍。

為滿足疫後旅客對「社交安全距離」、「多元戶外水陸活動」、「貼近大自然的永續體驗」、「COVID-19緊急醫療保障」等四大要點，Club Med即日起至明年底將COVID-19醫療協助加入旅遊保障中，以提供旅客更完善的保險內容。

Club Med表示，若在出國旅遊住宿Club Med度假村期間不幸染疫，會協助由保險來支付包括住院醫療費用、門診醫師診療、檢測與相關檢測設備的運輸等醫療費用，甚至涵蓋相關陪同人員的住宿費用、兒童陪同、必要時緊急醫療服務轉移等費用，提供最全方位的保障。

除了健康安全外，Club Med亦超前部署「安心訂、全額退」方案，7月底前不限目的地預訂食宿行程（不含機票），出發前15～30天若旅客與目的地雙方國家其一尚未解除隔離管制、或尚未開放旅客以觀光簽入境，取消行程將保證全額退費並免收取消費。