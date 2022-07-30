前台北縣議員王維藩生前對新北市農會付出良多，今由他的妻子王呂秋花代為領取特殊貢獻獎。（蔡雯如攝）

中華民國農會第1、2屆常務監事白添枝獲得新北市長侯友宜頒授特殊貢獻獎。（蔡雯如攝）

新北市農會為慶祝創會120周年，今在板樹體育館舉辦紀念特刊發表會、農特產品展售會，並辦理轄內各級農會第38屆桌球友誼賽，新北市長侯友宜也到現場頒與特殊貢獻獎，其中獲獎的82歲廖嘉輝，已在農會服務超過半世紀，每早8時準時至農會報到，配送農藥至各農會，在基層奉獻不遺餘力，精神深受大眾感佩。

新北市農會前身是台北廳農會，創立於1903年，為全台設立最早的農會之一，新北市農會為台灣農業做出許多貢獻，像是成立茶葉指導所(今文山農場)、文山茶共同產銷推廣中心、家畜市場(今新北市肉品市場)及新鮮食品調配中心等單位，其中新北市肉品市場近20年來毛豬拍賣量、屠宰量連年全國第一，未來也將興建占地1527坪的希望廣場3.0，串聯華山藝文特區至台北車站。

新北市農會理事長林讚枝表示，藉由舉辦紀念特刊發表會、桌球友誼比賽及農特產品展售會，新北市各農會間互動更加緊密，市農會近年來積極配合市府辦理「美味農業得來速」，結合各區農會超市與營業據點，並以線上商城「真情食品館」與網路直播銷售方式，增加農友多元收益，希望大家持續支持新北市各級農會。

為了感謝對農業推展有功人員，市農會也頒發給4位成員「特殊貢獻獎」，分別是曾任台北縣議員王維藩（已故）、臺北縣農會第3任總幹事林錦洪、中華民國農會第1、2屆常務監事白添枝、服務農會51年歲月的廖嘉輝。

其中，廖嘉輝早年在農會工作，配送全新北農藥至各農會，工作期間從不懈怠，雖已退休數年，但17年來仍在農會擔任志工服務，協助農會包裝農產品，每天一早準時8點到農會報到，將農會視為第二個家，服務從不間斷，而他的兒子也加入新北市農會擔任法律顧問，全家為農會投注大量心力，深獲大眾肯定。

侯友宜表示，新北市農會創會120周年來，帶動各地方農會蓬勃發展，全國農業金融獎盈餘前10名農會中，新北市就占7家，板橋、新莊、中和囊括前3名，成績斐然，全市友善耕作面積也不斷擴大，已達552公頃，市府近年也積極鼓勵在地年輕人回故鄉，進行農業創生，擴大各項農會相關補助，希望讓世界看見新北。