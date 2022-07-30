員警向胡男表示，該處海域有明確規定禁止下海、採集及捕漁。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

基隆市警察局第二分局28日晚間10時許獲報，表示有民眾在和平島公園海域浮潛，由於時間已逾2小時，擔心其發生意外，會同海巡署八尺門安檢所及和平島公園員工到現場。待該名男子上岸後，發現其違法在禁止下海及採捕的地區捕漁，依違反《漁業法》第9條送辦，恐遭裁罰新台幣5萬元以上、15萬元以下罰鍰。

基隆市警局二分局和一路派出所所長陳志峰表示，28日晚間10時許獲報，表示和平島公園海域有一名不明人士在浮潛，且已經超過2小時還沒上岸，擔心發生意外，便會同海巡署八尺門安檢所及管理和平島公園公司員工趕至現場。等到晚間11時許，才看到該名男子上岸。

陳志峰與警員鄭旭翔、潘禹叡上前，請該名男子出示身份，才知道這名胡姓男子，住在桃園市，身上穿著潛水衣、蛙鞋、鉛塊等全套裝備，並手持合格漁槍，且隨身的網袋裡還有漁獲，認定胡男在限制水域範圍下水浮潛並捕漁，將胡男以違反《漁業法》第9條規定，將相關事證函送漁業署及基隆市政府裁罰。

陳志峰說，員警問胡男為何晚上跑來和平島浮潛？胡男表示，他原本以為當地是可以浮潛的，所以才會準備全套裝備下水。陳志峰問他沒看到附近的警示看板嗎？胡男則辯稱，以為那是警告颱風天不准下海的。

依《漁業法》第65條第一項規定，違反第9條規定者，處新台幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰。

基隆市警局第二分局呼籲，從事潛水活動應遵守《水域遊憩活動管理辦法》，才能玩的開心又安心，對於陌生海域需多加留意，避免意外發生；另對於民眾所持有魚槍須定期向警察局換發執照，如因違法持有，恐違反槍砲彈藥刀械管制條例之規定而受罰，千萬要留意。