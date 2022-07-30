U12世界少棒賽在台南開打，中華隊在昨(29日)首戰絕地反攻，在6局下攻得3分，反以4比3氣走巴拿馬，踏出衛冕的第一步。台南市長黃偉哲昨晚特別在臉書分享此項好消息，並告訴大家，今(30日)晚18:30，台灣隊對上委內瑞拉，期待大家繼續在台南挺主場、挺台灣！

黃偉哲分享，台灣小將昨在U12首戰雖陷入苦戰，前4局以0比3落後，但努力不放棄，上演絕地大反攻，由代打陳瑞鑫擊出1分打點安打，接著有陳恩再見安打，台灣以4:3拿下首勝！他也希望大家繼續在台南挺主場、挺台灣。

黃偉哲也分享賽事相關訊息：

◎地點：

台南亞太棒球村

◎U12少棒賽購票連結：

https://tixcraft.com/activity/detail/22_u12

◎線上轉播資訊：

緯來體育台、愛爾達(OTT, MOD, HamiVideo)、Line Today, YOUTUBE

◎中華隊預賽賽程：

7/30（星期六）18:30 委內瑞拉VS中華台北

7/31（星期日）18:30 中華台北VS墨西哥

8/1（星期一）18:30 中華台北VS南非

8/2（星期二）18:30 義大利VS中華台北