投資劉德華拍電影的詐騙手法，差點讓22歲女子遭詐。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

台南市一名年輕女子透過男網友介紹認識影視產業友人，對方聲稱正籌拍劉德華明年春節將上映電影，遊說女子投資，女子信以為真，憧憬能賺一桶金，打算貸款22萬元匯出時，遭行員攔阻並報警，警到場拆穿騙局，女子當場幻想破滅。

投資型詐騙層出不窮，投資劉德華電影賺一桶金，居然讓小資女信了！警方指出，這名險遭詐的22歲小資女，在網路結識一名男網友，2人相談甚歡，男網友轉介她認識一名從事影視電影產業友人，對方聲稱正在籌募拍攝影星「劉德華」所主演電影，獲利錢景可期，對方為取信女子，還出示投資獲利企畫書，煞有其事遊說女子投資。

女子為把握賺錢機會，前往國泰世華商業銀行打算貸款22 萬元，當作投資創業基金，之後又到中國信託商業銀行永康分行匯出22 萬元，行員察覺有異，立即通報轄區大橋派出所到場協助。

員警獲報到場，經由女子手機與該名影視界友人通話，員警向對方表明「我是警察」時，對方隨即誆稱受女子委託購買美甲設備，才會要求女子匯款。女子表明，對方確曾交代需代購美甲設備，才能順利匯出款項。

員警隨後以女子所提供影視公司資料與網路登載資訊比對，地址明顯不同，女子這才頓時醒悟，「原來遇到詐騙了」，頻感謝行員及員警攔阻，她才不至於誤上賊船。