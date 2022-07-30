日美「經濟政策協議委員會」（通稱經濟版2加2會談）首次會議，顧慮到中國對新興國家強化經濟威嚇，發表「嚴重憂慮及反對有關使用有害經濟影響力」的共同聲明。

日本產經新聞報導，日美經濟版2加2會談29日在美國華盛頓舉行，主要與會人士包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），及日本外務大臣林芳正、經濟產業大臣萩生田光一等。

在中國擴張霸權及俄羅斯入侵烏克蘭威脅國際秩序的背景下，會談基於「外交安全保障與經濟密不可分」進行討論，並在以自由主義為基礎主導國際社會合作來維持及強化經濟秩序上，達成一致看法。

根據會後發表的共同聲明，日美反對威脅主權國家、個人及產業正當利益的做法；考慮到藉由「債務陷阱」奪取發展中國家基礎建設權益的中國，聲明也批評這類「不公平且不透明貸款的慣例」等。

日本放送協會（NHK）報導，這次會談顧慮到中國及俄羅斯帶來的威脅，彙整出具體行動計畫，雙方同意在確保液化天然氣（LNG）等能源安全保障、重要先進技術與基礎建設開發等層面齊力合作。

這次會議成果總結為共同聲明，並針對個別課題發表行動計畫。日美兩國今年底前將舉行次長級會議，未來也將一年一度舉行部長級會議，確認相關事項進展。

萩生田在會後的聯合記者會上表示，外交安全保障政策與經濟政策早已密不可分，日美外交及經濟部長在這樣的時代下面對面討論，向全世界傳達共同訊息，意義重大。

他還說，日美擬針對新世代半導體的開發成立新的研發據點，並同意加速共同開發。

林芳正表示，他告訴布林肯和雷蒙多，從在印度太平洋地區的經濟秩序上扮演更積極的角色來看，日本除了對「印太經濟架構」（IPEF）的支持與合作外，也強烈期待美國早日重返「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

讀賣新聞提到，新世代半導體開發的研發據點將設在日本，預計日本產業技術綜合研究所、理化學研究所及東京大學等單位都將參與，透過與美方合作推動2奈米製程的半導體研發，目標是最快於2025年開始量產。

台灣在10奈米以下先進製程半導體的市占率高達9成以上，為了預防中國入侵台灣的緊急情況，日美都希望擺脫對台灣的依賴。