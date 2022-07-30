Adding another ace.



We’ve acquired All-Star RHP Luis Castillo from the Reds in exchange for IF Noelvi Marte, IF Edwin Arroyo, RHP Levi Stoudt and RHP Andrew Moore.



📰 https://t.co/TEwvYUG1uP pic.twitter.com/6H2KXbbpFc — Seattle Mariners (@Mariners) July 30, 2022

西雅圖水手趕在交易大限前買下了卡斯提歐（Luis Castillo），他們以「4換1」從紅人取得這位強投！水手送出的其中3位是頂級新秀，包括頭號新秀游擊手馬泰（Noelvi Marte）、3號新秀游擊手阿羅由（Edwin Arroyo）、5號新秀投手史都特（Levi Stoudt）。由此可見卡斯提歐的身價，水手稱之為「補進了另一位王牌投手」。

29歲的卡斯提歐大聯盟生涯至今都在紅人，累積44勝53負、自責分率3.62。他本季投出最佳成績，出賽14場4勝4敗，自責分率2.86，入選全明星賽，被認為是今年交易市場最好的先發投手之一。

去年初洋基全力搜刮先發投手，外傳他們看上了卡斯提歐，但紅人總管否認要賣他。卡斯提歐今年的薪資從420萬美元上漲到735萬美元，直到明年球季打完才是自由球員。水手可以在今年季後賽使用他，明年視情況賣出或續約。

水手相隔20年沒有打進季後賽，是全聯盟乾旱期最長的球隊，原先看不到什麼希望，沒想到明星賽前打出一波14連勝，直接殺進美聯外卡榜。如今水手全力衝刺例行賽，買下卡斯提歐同時宣示他們重返季後賽的決心。水手54勝47負是美西老二，追上太空人的希望不大，不過今年外卡增加為3席，水手現在位居第2席，落後給藍鳥，領先第3席的光芒半場勝差，競爭非常激烈。