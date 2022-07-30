今天（30）日是前總統李登輝逝世2周年紀念日，民進黨新北市長參選人林佳龍今早以無任所大使的身分，與「思考日本安全保障議員之會」訪台團的日本前防衛大臣石破茂眾議員、前防衛大臣浜田靖一眾議員、前防衛副大臣長島昭久眾議員，以及北神圭朗眾議員，一同上五指山弔唁李前總統。

林佳龍今在臉書貼文表示，過去在國安與外交領域的工作經歷，與幾位日本眾議員原本就熟識，向他們感謝日本對台灣安全的關心，也對日前不幸辭世的安倍晉三前首相表達深切悼念及感謝之意。他並向他們表達，期望未來台日兩國能貫徹李登輝總統與安倍首相的遺志，持續推動國家正常化，深化台日民主同盟，共同維護印太區域的安全與和平。

林佳龍說，在向李前總統獻花致意時，他祈求已化作千風的李前總統能繼續護佑台灣，讓年底民主選舉的過程一切順利。李前總統長眠的五指山，除了可眺望大台北首都圈外，也看得到台灣的北海岸。北海岸觀光圈是非常適合接待外賓進行國際交流的場所。他希望下一次能以新北市長的身份接待這些貴賓，讓他們體驗新北市大翻新後的文化、經濟、交通、觀光與美學。

林佳龍表示，明天早上九點，他所共同創辦的「台灣智庫」將與「李登輝基金會」在集思交通部會議中心，舉辦紀念李前總統的「脫古改新：預約台日下一個五十年」學術論壇。誠摯地邀請大家一同參加，希望所有台灣人都能在「李登輝學」的基礎上，跨越時代與世代的差距，一起脱古改新，追求更美好的未來！