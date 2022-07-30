三重分館啟用將近半世紀，市府預估將在原址重建新世代未來圖書館。（新北市立圖書館提供）

新北市立圖書館三重分館啟用迄今已逾47年，由於長年使用建物老化，相關設備已不敷使用，無法滿足民眾的閱讀需，因此新北市長侯友宜今（30）日上午前往視察使用狀況，侯友宜表示，會透過各項閱讀設備升級計畫改造各區的圖書館，以提供新北市民更舒適的閱讀空間。

新北市圖指出，三重分館於1975年啟用，迄今已近半世紀，因為位於三重區的文教生活圈中心，更是該區首座圖書館，服務民眾超過2500萬人次，雖於2005年改建為市立圖書館時充實各項軟硬體設備，但館舍現況因建物老化，內部亦無電梯可用，已難以滿足市民的使用需求。

市長侯友宜則表示，圖書館不再只是單純借還書功能，而是已經轉型成為一個多元發展空間，更是市民生活的中心，圖書館更代表城市的文化，目前全市境內圖書館共有104處服務據點，近年不斷升級各項閱讀設備，以提供新北市民更舒適的閱讀空間。

新北市府也預計投入30億經費，將參考全球圖書館，如芬蘭頌歌中央圖書館(Oodi library)、美國西雅圖公共圖書館、日本武雄市圖書館等指標性案例，在三重分館原址重建一座新世代未來圖書館，將包含城市地標建築、休閒交流中心、複合商業服務、創新學習場域、科技影音體驗等5大亮點。