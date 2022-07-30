高雄大林蒲遷村案30日召開第3次遷村說明會，說明會開始前大林蒲遷村自救會就在場外集結，訴求成立一個遷村專案解決問題。面對市長陳其邁曾多次承諾，說明會會開到大家滿意為止，對此，就有居民感嘆，3次都取不到共識，說明會到底要開到何時。鳳興里里長洪富賢也批市府，說得天花亂墜，與其把土地拿來蓋活動中心，不如蓋房子給居民住。

30日說明會前，就有不少居民集結在會場外，大林蒲遷村自救會成員也在場外進行抗議，更與現場警力發生肢體推擠，場面一度混亂。大林蒲遷村自救會成員怒批「草案拿來看也看不懂，根本欺騙社會，沒有誠意」，更指控說明會根本是為了選舉召開的，要求市府拿出誠意。

說明會開場陳其邁就祭出4項新利多，但里長和自救會成員似乎不埋單，更有居民在現場直接大聲反駁陳其邁。

鳳興里里長洪富賢表示，市府說得天花亂墜，但村民是希望提升建蔽率，不是容積率，提高寬度而不是高度，活動中心的建設，不如拿來蓋房子，更強調大林蒲是要遷村，不是要賣村。

龍鳳里里長黃文裕表示，草案推出後，10個人有9人反對，養殖業的沒有被補償到，條件談不攏，就絕對不會遷村。鳳源里里長張宇讚也說，村里老人居多，年輕人多數在外打拼，若沒辦法先將房子蓋起來，還要搬家2次沒人受得了。

對於大林蒲的遷村說明會，陳其邁一直以來都承諾會開到大家滿意為止，但也有不少居民表示，無止盡的爭吵下去卻無法取得共識，不如開放登記，溝通協調，讓計畫逐步取得共識；也有民眾懷疑，在民進黨全面執政下，卻還拖了10年沒遷村，質疑還有什麼遷村計畫是能成功的。