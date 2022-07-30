增1例MIS-C兒童重症！本土+21273 60人死亡、156例中重症

新冠肺炎疫情趨緩，國內今新增2萬1501例確定病例，為2萬1273例本土個案、228例境外移入個案。今新增109例中症、47例重症個案，重症個案再增1例孩童多系統發炎症候群（MIS-C）兒童。另今也新增60例死亡，包括1名中暑死亡的40多歲男子，為國內第2例同時染疫、中暑的死亡個案。

指揮中心發言人莊人祥表示，今日本土個案較昨日減少1700例，下降7.4％，較上周減少1074例，下降4.8％，以新北市單日新增3750例居多，其次依序為台中市2770例，桃園市2164例，高雄市2163例，台北市2067例，台南市1717例，彰化縣1066例等，其餘縣市均為千例以下；境外移入個案則分別自越南、美國、泰國、德國、新加坡、印尼等入境。

國內今新增109例中症、47例重症個案，重症個案包括1名MIS-C9歲男童。莊人祥表示，該男童無慢性病史、未曾接種疫苗，5月16日確診、7月24日起陸續發燒、腹瀉、頸部疼痛、噁心、嘔吐、食慾活力下降，7月26日到急診，因結膜炎、頸部淋巴結腫、發炎指數升高、心臟收縮力下降等，診斷為MIS-C，入住加護病房，使用免疫球蛋白、類固醇治療，仍在加護病房治療中。

中重症與死亡個案比例。（圖／指揮中心提供）

截至目前，國內兒童重症累計137例，其中腦炎25例、肺炎20例、心肌炎1例、敗血症3例、哮吼8例、家中死亡6例、MIS-C 71例、共病3例，死亡則維持25例。

另外，國內今也新增60例本土死亡個案，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中57例具慢性病史、42例未接種3劑疫苗，確診日介於今年5月24日至7月27日，死亡日則介於5月22日至7月27日。

死亡個案中，今再增1名中暑身亡者，為40多歲、患有冠狀心臟疾病、慢性心臟衰竭、慢性阻塞肺病的男子，曾接種2劑疫苗，5月12日確診，19日隔離期滿，21日返回工廠上班，因出現40.9度的高燒、意識改變而送急診，診斷為熱中暑，24日身亡，為國內第2例同時染疫、中暑的死亡個案。2020年以來，國內共累計456萬7122例確診、8893例死亡。

中重症與死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

今增228例境外移入個案中，為123例男性、105例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(10例)，美國、泰國及德國(各4例)，新加坡及印尼(各3例)，比利時、馬來西亞、西班牙及法國(各2例)，菲律賓、芬蘭、愛爾蘭、英國、香港、羅馬尼亞及韓國(各1例)，另185例感染國家調查中。入境日期介於今年7月6日至7月29日。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,567,122例確診，分別為19,808例境外移入、4,547,260例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計8,893例死亡，其中8,878例本土，；另15例為境外移入。