今天（30）日是國際友誼日，新北市長侯友宜在臉書分享上周應美國在台協會AIT處長孫曉雅邀請，參訪AIT新館的照片，跟大家分享他對國際城市交流的想法。

侯友宜說，上周見面特別有意義，不但是孫處長與我在Omicron疫情後第一次見面，也適逢她抵台滿一周年，他感受到孫處長對台灣的溫暖情誼與真摯的支持。孫處長特安排讓他欣賞AIT館內「Art in AIT 藝術典藏」的藏品，與他把辦公室外的走廊化為市長藝廊的初衷一樣，藝術文化能跨越許多隔閡並療癒人心。

其中一幅《荀子勸學》的書法作品「不積珪步，無以至千里；不積小流，無以成江海」，也讓他很有感觸，友誼建立不易，需要長久的合作與努力。未來如何共同努力疫後經濟復甦、城市交流，促進安全、穩定，讓大家安居樂意，都需要全球共同理念的城市夥伴一起努力，這也是友誼日最有意義的地方。

侯友宜也贈送猴硐貓村相框給孫曉雅，並邀請她到新北著名的青春山海線走走，看看新北對自然、對動物的關懷。