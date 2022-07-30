警方找到犯嫌，向員警致敬！

台中市市長盧秀燕今日（30）宣布，台中市警局已偵破滷味攤槍擊案，犯嫌被發現時已身亡。盧刊出警方緝凶影片，強調警方每天派出數十名警力，朝嫌犯逃逸方向搜山，過程中萬分危險，連她都提心吊膽。盧強調，她要向勇敢保護市民的警察同仁致敬，更重申「我力挺警察」，並喊話：「打擊犯罪，我對台中勇警有信心！」

盧秀燕今日在臉書發文表示，今天要跟市民朋友宣布，本市警局偵破滷味攤槍擊案，犯嫌被發現時已經身亡。

盧秀燕指出，警察同仁近日每天派出數十名警力，朝嫌犯逃逸方向搜山，深山地形險惡，犯嫌又持有槍械，追捕的過程中，她也為警察同仁提心吊膽。連日搜山，昨晚找到嫌犯，經比對身份確認為開槍犯嫌，警察同仁平安收隊。

不僅如此，盧秀燕刊出警方緝凶影片強調，她要向勇敢保護市民的警察同仁致敬。此次行動，警察同仁不懼險惡，深入搜捕，感謝警察局全力偵辦。盧更大聲疾呼：「警察保護市民，我力挺警察。打擊犯罪，我對台中勇警有信心！」