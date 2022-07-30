交通部7月29日預告修正「汽車運輸業管理規則」第19條，加強對汽車貨運業管理，業者發生重大行車事故且經主管機關認定有肇責，所屬車輛應裝設具全球衛星定位功能系統（GPS）的設備及設置營運車輛監控管理系統，督促業者善盡管理責任，新規預計年底前上路。

交通部路政司說明，以前也修法要求公車、遊覽車要裝GPS追蹤，讓公路主管機關掌握車輛動態資訊，接下來是將各車種分階段納入法規，這次對貨運業則是有「發生重大事故」的前提。

路政司指出，汽車貨運業、汽車路線貨運業及汽車貨櫃貨運業發生行車事故，造成人員死亡逾3人、死亡及傷害逾10人，或傷害逾15人，並經公路主管機關認定有肇事責任者，其所屬車輛應裝置具GPS功能系統設備及設置營運車輛監控管理系統，並維持正常運作。

營運車輛監控管理系統的儲存資料，遊覽車客運業、汽車貨運業、汽車路線貨運業及汽車貨櫃貨運業應至少保存1年，以供主管機關查驗。