陳零九推出新專輯《10000次》。（滾石唱片提供）

陳零九（左起）邀江宜蓉、黃信助拍攝新歌MV。（滾石唱片提供）

陳零九全新專輯《10000次》昨（29日）數位上架，同名主打新歌結合最新 XR 技術與德州撲克、情感戲、動作片、時間輪迴、虛擬世界等「九式」興趣和元素，打造出獨具規格的質感微電影，分上下集呈現完整的沈浸式MV概念。延續上集音樂微電影的劇情，下集MV昨隨數位專輯同步推出，揭曉懸疑輪迴故事的大結局，而搭配微電影在虛擬策展平台 Virsody 上展出的「陳零九 Nine Chen《10000次》微電影虛擬展」，也隨著劇情推進，更新拍攝幕後花絮及彩蛋等內容，並設計遊戲關卡，邀歌迷觀眾參與抽獎活動。

陳零九在MV中首次與《華燈初上》演員江宜蓉共演，陳零九表示2人頻率很接近：「第一次碰面，就有很親近的感覺，沒有什麼距離感。」江宜蓉也說：「零九很有親切感，給人很放鬆、很自在的氛圍，扮演情侶的感覺很快就能抓到。」更分享拍攝時的小插曲：「雖然零九話很少，但他其實有在默默注意細節，照顧別人。像是有一場戲，我躺在旁邊地上，頭髮完全被道具血漿黏住，然後有蜘蛛跑過來，零九就會把牠趕走。感覺他也不是刻意，而是平常就習慣在照顧大家，就是一個大哥的感覺。」

初次嘗試拍攝音樂微電影，陳零九覺得最有挑戰的部分就是哭戲，在上集中大量生動的哭戲、以及細微情緒演技，皆廣獲好評。而江宜蓉飾演「大哥的女人」，透露最有挑戰的部分就是下集的「武打戲」：「原本以為自己是柔弱的女生，等著大家來救我，沒想到後面導演加了很多動作戲，拿繩子把歹徒勒死、奪槍、拿煙灰缸打飾演歹徒的導演等等，完全超出預期。」陳零九也笑說：「你是大嫂，還是要有一點功夫。」