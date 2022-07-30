台北市中正區紹安街本月16日一座亭置式變電箱無故起火燃燒。市議員耿葳追查發現，台北市內有近1萬座的「亭置式變電箱」與「桿上變電箱」，北市每年約有40件變電箱爆炸引發火警的案件，變電箱儼然成為威脅市民居住安全的不定時炸彈，要求北市產發局與台電進行總體檢，確保民眾用電及居住安全。產發局允諾3個月內擬定改善評估計畫。

耿葳說，北市有728座亭置式變電箱、9034座桿上變電箱，這2類變電箱通常位處民眾住家3到4樓高度間，由於設置年代久，乘載的結構沒有明確的耐震或避震規畫，加上內部充斥絕緣油液體，無論是遇到地震導致內部不穩定，又或是近期用電負荷超載引發的自燃，都將成威脅居住安全的不定時炸彈。

耿葳舉例，曾有亭置式變電箱在2015年東部外海發生規模6.3地震時爆炸，緊貼的民宅起火燒毀，當時一名老翁命喪火窟；消防署鑑定指該變電箱內的變壓器，設置時絕緣距離不足，台電設置20年卻完全沒更新，加上地震搖晃位移造成短路引發內部絕緣油爆炸，延燒到距離不到30公分的民宅，最終法官判決台電公司需賠償死者及房東1000多萬餘元。

至於桿上變電箱，耿葳說，大量設置於士林區、北投區及文山區，此類變電箱近2年內，曾發生有2021年新北永和因變壓器短路發生三度爆炸起火、2022年基隆因天氣太熱用電過度而爆炸，同時絕緣油伴隨火苗往下導致停放於底下之汽車燒毀、2022年台北市內湖因鳥類叼鐵絲導致短路爆炸，造成周邊3000住戶停電等意外。

她表示，因變電箱爆炸引發火警的案件在台北市每年幾乎都有近40件，造成的停電範圍及市民損害輕重不等，變電箱安全問題已不容小覷。

耿葳要求產發局立即會同台電針對台北市內近1萬座的變電箱進行總體檢，針對設備內部狀態及耐震度優先體檢，要求台電擬定通盤改善評估計畫，年底前將年久失修、具危險性的變電箱全數清點完畢，並明確提出改善期程，以確保民眾用電及居住安全。

台北市產業發展局長林崇傑表示，雖然公用事業單位主管機關是產發局，但台電是由經濟部督導、裁罰，承諾產發局會找台電開會並進行總彙整，3個月內可擬定改善評估計畫，但完成改善的時間則要和台電開完會，確定改善評估計畫才能知道。