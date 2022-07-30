模範父親的受獎者與家人們於公所一樓大廳與氣球拱門合照。（新莊區公所提供）

父親節將至，新莊區公所特於今（30）日舉辦「新莊好爹地，虎力最爸氣」111年模範父親表揚大會，表揚新莊41位獲選的模範父親，並由公所獻上代表虎年的虎力娃娃花束，象徵父親如老虎般威嚴勇猛的外表下，有一顆赤誠柔軟的心，全心全意守護家人。

今年63歲的王民強，從小家庭生活困苦，因此在國中畢業後就開始做工養家，出生金門他，隻身渡海到本島打拼，但卻因車禍造成其中一隻腳永久性傷害，不過他並未向逆境低頭，除了更努力拼搏自己的人生外，還在女兒學校擔任導護志工、法鼓山義工，更創立新北市關懷義工推廣協會，為身心障礙者爭取權益，為弱勢團體發聲，因而獲得殊榮。

另一位受表揚的陳忠信，為今年最年長的模範父親獲獎者，現年81歲的他，出生於宜蘭，與妻子一同創立食品工廠，也曾為糕餅業翹楚，儘管事業有所成就，但他仍事親至孝，直至其父高齡97歲仙逝為止。教育子女也秉持誠信為理念，兒女皆為國內百大企業高階主管，成為社會中流砥柱，陳忠信本人也投身義警大隊回饋鄉里，成鄰里間的美談。

還有一位從擔任里長的葉建宏也獲得表揚，他在1996年當選頭前里里長，成立環保志工隊，又加入新莊義消分隊、頭前國小導護義工，更籌建頭前庄活動中心暨消防分隊、安國宮附設鶴齡交誼中心，以身體力行的方式為鄰里效勞，時間「助人為快樂之本」的座右銘，除獲模範父親表揚外，堪稱頭前里的驕傲。

新莊區公所表示，父親是一個家庭的支柱，總是默默為家人遮風避雨，即使在外受了委屈，也從不言苦，爸爸的愛沉默、內斂，卻永遠都在，所以趁著父親節來臨之前，表揚獲獎的模範父親們，也預祝全天下的父親，父親節快樂。