7月29日正式跨入農曆七月，也就是俗稱的鬼月，民眾往往對於在鬼月有諸多禁忌，雖然有人在農曆七月百無禁忌，有些人則是諸事不宜，21世紀不動產整理一些房仲過往在鬼月買屋賞屋相關的撇步與禁忌，讓民眾能夠做個參考。

在看屋需要注意的包括，1.盡量於太陽下山前帶看，即晚上盡量不帶看。2.看屋會先敲門或按電鈴，如同入住飯店時會先敲門表示對無形力量的尊重。3.如果宗教信仰的話，依照自身宗教信仰祈求平安符或者是攜帶十字架等帶在身上。4.進門後開窗、開燈、打開電風扇和空調，維持室內通風與全室明亮，驅散不好的氣息。5.因為鹽有避邪作用，建議民眾鬼月看房可以隨身攜帶一包粗鹽，就可以達消災解厄之效。

而在簽約方面則是需要留意，簽約儀式選在白天，可以在農民曆上找適合「訂盟」的時間。在交屋方面，宜選在白天交屋，可先至各大廟宇取大悲水，用3片樹葉沾大悲水，交屋當天灑在家中每個空間。

另外，若想要遷居的話，農曆七月盡量不遷居。如需遷居日子要擇日，不衝不剋連幾點都要注意，最好找擇日命理師，建議選在白天搬家。入厝第一步，最好先搬入米桶，米桶上貼上「滿字」紅紙，象徵財運福氣滿滿。入厝當天在房子正中央擺設香爐或熱滾水，象徵「火光除障」。入厝當天可以多邀請朋友來家中參觀，特別是運勢高的朋友，以增添居家人氣與好運氣。

21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱表示，過去老一輩的民眾常會選擇避開在這段時間簽約、交屋，甚至是賞屋都避免，不過現在年輕一代的購屋族群較不似以往忌諱。不介意的民眾選在此時賞屋，剛好趁淡季時可以跟其他賞屋者錯開。農曆7月幾乎都正逢颱風和炎夏，此時看屋，剛好可檢視房屋是否出現滲、漏水、積水或是日照西曬問題。最後，鬼月買氣通常較低迷，選在此時買房其實較有議價的機會，不介意的民眾不妨趁此時積極看屋，也許有機會撿到便宜。