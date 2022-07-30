日前北投健行一起跳暖身操的台北市副市長黃珊珊與國民黨台北市長參選人蔣萬安，今日不約而同參與北投割稻趣活動，但同台祭天僅簡單握手致意，隨後一前一後分開參與割稻體驗，互拚人氣意味濃，黃珊珊說，歡迎所有人來關心市政建設，蔣萬安則表示，一起推廣北投農會是好事。

擔任祭天儀式主祭的黃珊珊提早抵達會場，聽到蔣萬安要來先驚訝表示「噢他有來嗎？」，並說這是北市主辦的活動，歡迎所有人來關心市政建設；隨後抵達的蔣萬安被問到日前黃珊珊暗諷割市政稻尾，蔣則說，一起推廣食農教育，推廣北投農會的活動都是好事。

日前北投健行活動為黃珊珊前晚臨時增加的行程，雖兩人當日一起跳暖身操，但僅打招呼並無互動，今日同台祭天再獲關注，但也僅握手致意，隨後分開體驗割稻及綁稻草人活動互拚人氣，並無再度同框，黃珊珊開心和民眾綁的稻草人拍照，蔣萬安則遇到不少熱情民眾搶合影。

受疫情影響停辦2年的北投割稻趣今年回歸，活動包含割稻、脫穀、碾米、稻草人裝飾等水稻文化體驗，還有時下最受歡迎的稻穗浮游花DIY活動，大小朋友能體驗在地濃厚的傳統割稻儀式。

產發局表示，為讓更多民眾參與體驗，加碼增開「北投碾米體驗」，僅需100元就可以體驗3斤的稻穀，從8月2日至8月16日共10天，扣除周末及8月4日，每日限額30名，自8月1日起可以上網報名，歡迎民眾來玩。

黃珊珊說，關渡平原一年有兩收，產發局每年都跟北投農會還有當地農民一起辦活動，希望大家知道台北有很棒的水稻田，出產很棒的稻米，假日能多來關渡走走，並透過割稻體驗讓下一代從中學習到「粒粒皆辛苦」的道理。