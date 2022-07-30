隨時代變遷，傳統戲曲也逐漸凋零。全國唯一國立培育戲曲人才的台灣戲曲學院，110學年度入學考原預訂錄取歌仔戲科及客家戲科國一新生各26名，卻只分別錄取8名及3名，錄取達標率僅分別為30.8％與11.5％，面臨嚴重傳承斷層危機。

除歌仔戲科及客家戲科外，台灣戲曲學院京劇科，110學年度入學考預訂正取生30名，最後也只錄取19名學生，錄取達標率僅63.3％，也招不到足額學生。

國民黨智庫召集人陳學聖質疑，校方未積極拓展生源，以客家戲科來說，桃竹苗與高屏地區有很多客家庄，一定找得到具戲曲天份的客家子弟；而全台約有80％閩南族群，按理招生應比京劇科還容易，怎麼也放任歌仔戲科只招到個位數？

陳學聖表示，台灣本土兩大戲曲，歌仔戲及客家戲新生僅個位數，客家戲科新生還趨近於零，恐怕過不了多久就連1名學生都招不到。

根據台灣戲曲學院統計，近三年全校學生數，107學年度上學期為1421人，110學年度下學期剩1229人，減少近兩百名，其中國中部下滑最嚴重，從107學年度上學期的323人，至110學年度下學期僅剩242人，少81人。

此外，台灣戲曲學院國中部學生數，又以歌仔戲科及客家戲科最不樂觀，分別從44人、34人降到28人及20人，都要比老師人數還少。

國民黨智庫指出，戲劇界反映，造成今天局面，校方領導要負很大的責任，主其事者缺乏專業，對戲曲沒有足夠認識與了解，又不注重學生基礎，尤其忽略從小就要打底基本功；校長想推動跨界是本末倒置，學生底子不夠扎實，如何跨界？

國民黨智庫指出，戲曲綜合文學、戲劇、音樂、舞蹈及美術於一身，是傳統藝術菁華，欣賞傳統戲曲，是認識我國傳統文化最快、最有效方式。

陳學聖主張，如今疫情稍緩，台灣戲曲學院劇團應積極安排常態演出，並鼓勵大家前往觀賞，增加在校生實習機會；也呼籲盡快解決戲曲傳承斷層的問題，否則傳統戲曲將快速凋零，甚至到無法挽救的地步。